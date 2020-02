FOTOD | Tallinn saab märtsikuust veel ühe ostukeskuse juurde. Kas selle jaoks on üldse ruumi?

Kuigi Väike-Järve keskuse juht Rome Arumaa tõdes, et Tallinnas on ostukeskuste vahel kahtlemata tihe konkurents, märkis ta, et see on eeskätt nende keskuste vahel, mis on koondunud ühte piirkonda.

"Järvel on aga ruumi veel küll, eriti arvestades valmiva Väike-Järve keskuse spetsialiseeritust ehitus- ja remondivaldkonnale," leidis ta. Arumaa märkis, et kui Pärnu maanteed on pikka aega peetud sisustuskaubanduse tänavaks, siis ehitusmaterjalide suuremat valikut on tulnud seni mujalt otsida.

Selle probleemi peaks aga lahendama Eesti suurim Ehituse ABC, mis on märtsi alguses uksed avava keskuse ankurrentnik. "Samuti on suur MyFitness spordiklubi siinses piirkonnas esimene samalaadne – seega pigem täidame seni olnud lünki nõudluses," lausus Arumaa.

Märtsi alguses avab Silikaat Grupi ettevõtte Aromare OÜ avatava Väike-Järve Keskuse ülemised korrused on kontoripindade päralt. Hoone ehitajaks on AS Merko Ehitus Eesti ning arhitektiks Ülo Peil.