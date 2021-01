FOTOD | Tallinna häbiplekk saab kaua oodatud uue maamärgi. Arendaja arvab, et Eesti etteaste Valgevene suunal oli mannetu

Tallinna kesklinna, Maakri tänava äärde, ehitatakse pliiatspeenikest tornmaja Skyon, mil on 26 korrust ja kõrgust 95 meetrit. Sõitsime ehitajatele mõeldud liftiga poolelioleva hoone viimastele korrustele, et seal oma silmaga kaeda, kuidas hoone seest välja näeb ning millised on vaated. Arendaja ehk Capital Milli tegevjuht Igor Mölder rääkis aga muuhulgas sellest, et neil on Baltikumis mitmed suured projektid töös. Neid mõjutab muuhulgas ka riikide aktiivsus investeeringute meelitamisel. Leedu on selles valdkonnas olnud kindel Baltikumi tšempion. Teine intervjueeritav on Capital Milli ehitusjuht Silver Neemelo.