FOTOD | Tallinna kesklinnas asuv ligi sajameetrine pilvelõhkuja saavutas oma kõrguse ekstreemseima pärjalõikamise saatel

Capital Milli arendatav Skyoni ärihoone Maakri tänaval on saavutas reedel peetud sarikapeoga oma maksimaalse kõrguse: 26 korrust ja 95 meetrit. Kõrghoone silmapaistvaim erinevus linnapildis on kogu Baltikumis ainulaadne värviline klaasfassaad, mis valmides koosneb 898 värvilisest elemendist. Tänaseks on fassaadi paigaldamisega jõutud 17. korruseni.

Kuigi hoone maksimaalne kõrgus on nüüd saavutatud, käib töö Capital Milli ehitusjuhi Silver Neemelo sõnul täie hooga edasi. "Katuse tasapind on valatud ja alustatakse katuse soojustöödega. Pool majast on ka kaetud fassaadiga ning selles osas on käimas juba sisetööd – kütte ja jahutuse paigaldamine, elektrisüsteemi paigaldus. Kogu hoone ehitustööd lõppevad suve keskpaigas, kui saab hakata vastu võtma esimesi üürnikke," kirjeldas ta.

Hoones olevatest üüripindadest on praeguseks hõivatud 80 protsenti ning eesootaval suvel kolivad värskelt valminud hoonesse ka mitmed IT-, õigus- ja finantsteenuseid pakkuvad ettevõtted sinna juba sisse. Neemelo lausus, et Skyoni soovivad tulla eeskätt firmad, kelle jaoks on oluline olla Tallinna südalinnas ja kes tahavad pakkuda töötajatele erilisemat töökeskkonda.

"Seejuures pakub ärihoone häid lahendusi ka väiksematele ettevõtetele, kelle jaoks on soovi korral tööks vajalik mööbel ja muu oluline sisse kolides kohe olemas. Skyoni kõrgematelt korrustelt avanevat vaadet ja nägusaid südalinna bürooruume ei saa väiksed ettevõtted sageli endale lubada, kuid Skyoni puhul on see nüüd võimalik," lausus ta.

Kuna Skyoni ehitatakse ühe tuntuima keskkonnasäästliku ehituse hindamissüsteemi järgi, on kasutatud mitmeid nutikaid tehnoloogilisi lahendusi, mis aitavad teha sellest keskkonnasõbraliku hoone. Näiteks kasutab hoone soojadel suvekuudel eeljahutuseks jahedat öö-õhku ja ajal, mil töötajad on kodus, vähendatakse ventilatsioonile, jahutusele ja küttele kuluvat energiahulka. Kõik hoone tehnosüsteemid on kaugjuhitavad.

Pilvelõhkuja autoriks on KOKO arhitektid, kes on teiste tuntud rajatiste kõrval näiteks EXPO 2000 Eesti paviljoni autoriteks. Skyoni eripäraks on erikujulised, erineva suuruse ja paigutusega aknad, mis nii eksterjööris kui ka interjööris annavad iseäraliku väljanägemise.