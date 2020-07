FOTOD | Tallinna saabus esimene kruiisilaev, pardal polnud aga ühtegi reisijat

Esmaspäeval ja teisipäeval peatuvad Tallinna Vanasadamas kruiisilaevad Aidaaura ja Aidacara.

Laevade külastuse eesmärk on täiendada varusid ja võtta peale kütust. Kruiisilaevade pardal on vaid meeskonnaliikmed.

Saksa kruiisifirmal Aida Cruises on kokku 13 laeva ning ettevõtte on teatanud koroonakriisijärgsete esimeste kruiisireisidega alustamisest augustikuu alguses oma kolme laevaga Aidaperla, Aidamar ja Aidablu. Esilagu on tegemist vaid Saksamaalt alustavate ja merel toimuvate lühireisidega.

Tallinna Sadama turundusjuht Sirle Arro sõnul võib olla põhjus, miks laevad just Eesti sadamasse varude täiendamiseks tulevad, naaberriikidega võrreldes odavamas kütusehinnas ning sadamakohtade saadavuses.

Tallinna Sadamal jääb tänavu saamata mitmeid miljoneid eurosid sadamatasusid, kuna kruiisilaevade reisid on suuresti koroonaviiruse tõttu tühistatud. Võrdluseks eelmine suvi käis Tallinnas üle 300 kruiisilaeva, tuues mõneks tunniks Eestisse üle poole miljoni kruiisituristi.