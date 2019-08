FOTOD | Tallinna Sadama D-terminal läbib uuenduskuuri

„Koostöö D-terminali ehitustööde peatöövõtjaga AS Nordecon on toiminud väga hästi ning kõik keeruka objekti ehitustööde käigus kerkinud probleemid on lahendatud kiiresti ja profesionaalselt. Unustada ei tohi seejuures asjaolu, et ehitustöid tehakse igapäevaselt laevareisjaid teenindavas terminali hoones,” rääkis Tallinna Sadama infrastruktuuri arenduse juht Peeter Nõgu. „Tänaseks oleme esimese ehitusetapi töödega jõudnud nii kaugele, et hoones tehakse viimaseid viimistlustöid, lõpetatakse fassaadi ehitust ning häälestatakse tehnosüsteeme.”



Sadama laiendus- ja rekonstrueerimistööde lõplik valmimine on planeeritud 2020. aasta suveks.

„Tallinna Sadam on nõudlik tellija, kellele anname ehitustööde lõppedes üle lisaks valmis hoonele ka 3D geomeetria kogu hoonest koos detailse infoga. Tänu väga heale koostööle tellijaga oleme saavutanud taseme, kus erinevused maja ja selle täieliku digiversiooni vahel on minimaalsed,” ütles Nordeconi projektijuht Marek Sööt.



Nordeconi kontsern hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Kontserni ettevõtted tegutsevad Eestis, Ukrainas, Soomes ja Rootsis. Kontserni 2018. aasta konsolideeritud müügitulu oli 223 miljonit eurot. Nordeconi kontsern annab hetkel tööd ligi 660 inimesele.