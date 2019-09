FOTOD | Tallinna Sadama korruptsiooniasja sügishooaja avaistung lõppes pooltühja saaliga

Kui istungi alguses, hommikul kella 10 ajal olid kõik süüdistatavad peale Poola Remotowa laevatehase endise kommertsjuhi, poolaka Jan Paszkowski koos kaitsjatega kohal, siis keskpäevaks, kui jõuti lõpuks tunnistajate ära kuulamiseni, tühjenes saal nii kannatanute, Tallinna Sadama ja selle tütarfirma TS Laevade esindajate kui mitmete süüdistatavate ning nende kaitsjate arvelt oluliselt.

Pealelõunal kella 14-ks, kui tänane istung lõppes, olid lisaks kohtunikele saali alles jäänud vaid prokurörid Laura Feldmanis ja Denis Tšasovskih, süüdistatavatest Ain Kaljurand, Tõnis Pohla ning Toivo Promm koos oma kaitsjatega ning Eno Saare kaitsja. Põhjus iseenesest oli lihtne, ülejäänud apelleerisid sellele, et episoodid, mille osas konkreetseid tunnistajaid üle kuulatakse, neid ei puuduta.

Kui täna käisid kohtusaalist läbi vaid kolm tunnistajat, siis homseks on juba plaanitud ligi kümnekonna tunnistaja üle kuulamine. Kuivõrd kohus on keelanud ajakirjanikel tunnistajate ütluste avalikustamise kuni kohtuasja lõpuni, siis ei nendest episoodidest, mille osas tänased tunnistajad ütlusi andsid, ega ka nende tunnistuste sisust ülevaadet anda ei ole võimalik. Siiski saab ära märkida, et seekordse istungi esimene tunnistaja loobus ütluste andmisest põhjendusega, et ta võib nendega ennast süüstada.

Eesti ajaloo suurimas altkäemaksuafääris süüdistatavad on Tallinna Sadama endised juhid Ain Kaljurand ja Allan Kiil kui altkäemaksu võtjad. Allan Kiili puhul ulatub altkäemaksu summa süüdistuse järgi 3,5 miljoni euroni.

Altkäemaksu andmise eest on kohtu all ka poolakas Jan Paszkowski (endine Remotowa laevatehase kommertsjuht), Tõnis Pohla (endine Baltic Maritime Logistics Group'i nõukogu liige), Eno Saar (endine HTG Investi esindaja), Üllar Raad (endine Esteve Terminal AS esindaja), Sven Honga (Keskkonnahoolduse OÜ juht), Toivo Promm (väidetava altkäemaksu vahendajana, Bone Invest juht) ja Tallinna Sadama endine hooldusosakonna juhataja Martin Paide. Lisaks juriidiliste isikutena HTG Invest AS ja Keskkonnahoolduse OÜ.