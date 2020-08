FOTOD | Tallinna sadama lähedal asuv soomlaste ostumeka on osaliselt müüki pandud

Värvikad ärimehed müüvad maha osa Sadamarketist. Tegemist on arendusprojektiga, sest olemasolevale saab neli korrust peale ehitada.

Tallinna sadamaala on muutunud kriisi ajal purunenud ootuste oaasiks, sest turistide vähesus ja majanduskriis käsikäes mõjutab eriti just seda piirnkonda. Soomlased saavad küll Eestisse reisida, aga neid ei liigu siin kindlasti nii palju kui headel aegadel. Nende vaat et pühapaik ehk Sadamarket on aastate jooksul laienenud, kuid nüüd on pidurid kõvasti peale tõmmatud. Müügis on keskuse C-korpus.





Müüjad on Eestis teinud suuri tegusid.