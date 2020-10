FOTOD | Tallinnas algas kolme mere tippkohtumine, Kaljulaid rõhutas Eesti edusamme selle raames loodud investeerimisfondi osas

„Kolme mere algatus loodi viis aastat tagasi, edendamaks omavahelist koostööd kolme mere riikide vahel. Kuigi tegu on kõige dünaamilisema ja kiiresti areneva piirkonnaga Euroopas, seisab see samal ajal silmitsi investeeringute puudujäägiga,” sõnas president Kersti Kaljulaid tippkohtumise eel lühikeses pöördumises ajakirjanike poole.

Riigipea sõnul on Eesti oma eesistumise perioodil näinud palju vaeva selle nimel, et tugevdada algatuse peamist praktilist väljundit, mis väljendub 2018. aastal loodud ja sel aastal käivitatud kolme mere investeerimisfondis, millega nüüd loodetakse peagi esimeste projektide rahastamiseni jõuda. Kaljulaid tõi välja ka, et Eesti eesistumise üks prioriteetteemasid on olnud tark ühenduvus, et läbi energia- ja transporditaristuid puudutavate digiplatvormide ja -teenuste saaks ühendatud taristut parimal võimalikul moel hallata.

Täna Tallinnas toimuv kolme mere tippkohtumine toob kokku riigijuhid nii Euroopast kui Ameerikast. Sellel puhul tulevad Eestisse kohale Poola president Andrzej Duda ja Bulgaaria president Rumen Radev, virutaalselt osalevad tippkohtumisel mitmed Ida- ja Kesk-Euroopa riigipead, Saksamaa liidupresident Frank-Walter Steinmeier ning Ameerika Ühendriikide riigisekretär Mike Pompeo. Algselt juunikuusse plaanitud silmast silma kohtumise lükkas sügisesse kogu maailma kevadel tabanud koroonapandeemia.

2015. aastal Horvaatia presidendi Kolinda Grabar-Kitarović ja Poola presidendi Andrzej Duda eestvedamisel loodud algatuse näol on tegu Kesk- ja Ida-Euroopa presidentide tasemel koostöövormiga, mille eesmärgiks on piirkonna riikide majanduse elavdamine. Koostöö keskseks selgrooks on tõdemus, et pikalt raudse eesriide taha jäänud riikides on ajalooliselt kujunenud tugev puudujääk taristuinvesteeringutes. Erinevate rahvusvaheliste organisatsioonide ühisel hinnangul küündib see 1,15 triljoni euroni.

Kolme mere algatus toob kokku 12 Euroopa Liidu riiki, mis jäävad Aadria mere, Läänemere ja Musta mere vahele – Austria, Bulgaaria, Eesti, Horvaatia, Leedu, Läti, Poola, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Tšehhi ja Ungari. Olulised partnerid on Euroopa Liit, Ameerika Ühendriigid ja Saksamaa.