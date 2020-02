FOTOD | Tammsaare pargi kolmest söögikohast kahe uksed on avatud

Klaasmaja omanikuks on Tallinna linn, kes on selle andnud kontsessioonilepinguga 50 aastaks rendile firmale Lai 22 OÜ. Tänaseks on firmal juba uus nimi Pellepokk OÜ, kirjutas Ärileht. Selle firma otsesteks kasusaajateks on Astlanda Ehituse omanike ringi kuuluvad Olaf Herman (90%) ja Kaupo Kolsar (10%). Paviljoni said nad enda kätte 50 aastaks ning see maksis neile ühekordse summana 9,3 miljonit eurot. Lisaks peavad nad igal aastal tasuma hoonestusõiguse tasu 13 000 eurot.

Paviljonis hakkab reaalse äritegevusega tegelema Sten-Erik Jantson, . Ta on viimasel ajal tuntud pigem kui korvpalliklubi Tallinna Kalev ehk „väike Kalev" omanikuna. Kuid Tallinnas on tal ka mitu toidukohta. Nendeks on Manna la Roosa, Tai Boh ja Ülemiste Citys asuv Itaalia restoran POMO. Jantson ütleb Ärilehele, et praegu kaalub ta lisaks, kas võtta üle legendaarse endise kohvik Moskva pindade haldamine