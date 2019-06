FOTOD | Tarmo Laanetu meditsiiniimpeerium laieneb Veerennis. Eesti suurim erameditsiinikeskus sai nurgakivi

Eesti suurimas erameditsiinikeskuses hakkab erinevate tervishoiuettevõtete päralt olema enam kui 10 000 ruutmeetrit pinda. Keskuses hakkavad selle valmimise järel tervishoiuasutused tegutsema kokku kaheksal korrusel.

Tervisemaja arendava Pharma Plaza OÜ üks omanikke Tarmo Laanetu ütles, et ehitatav hoone on teine etapp visioonist rajada Veerenni asumisse Eesti suurim ja ajakohaseim erameditsiinilinnak.

Aadressil Töökoja 1 valmivat tervisemaja nurgakivitseremoonial neljapäeval ütles Laanetu, et praeguse suure meditsiinimaja kõrvale kerkiva Veerenni terviselinnaku peahoone ehitus on graafikus ja valmib järgmisel suvel. “Hoonest on aga juba tänaseks üle 90 protsendi rendilepingutega kaetud,” kinnitas Laanetu.

Pharma Plaza OÜ juhatuse liikme Fredrik Gyllenhammari sõnul on spetsiifiliste nõudmiste tõttu terviseteenuste osutamiseks sobilikke ruume Tallinna kesklinna piirkonnas siiani vähe. «Muidu võimsalt areneval Tallinna kinnisvaramaastikul napib valdkonna ettevõtetele terviklahendusi ning näeme selle järele turul väga selget vajadust,” märkis ta.

Kaheksakorruselise, päikesekollektorite ja targa maja lahendusega varustatud hoone rajamine läheb maksma 20 miljonit eurot. Ankurrentnikuna hakkab hoone kolmel korrusel tegutsema Confido Healthcare Group, mille osanik Laanetu samuti on.

Confido avab uues majas rohkem kui 3 000 ruutmeetril pere-, üld- ja eriarstiabi ning päevakirurgia teenuseid pakkuva Confido Erameditsiinikeskuse, Confido Vaimse Tervise Keskuse, Sõltuvusravi Kliiniku, töötervishoiu ekspertkeskuse ning radioloogiateenuste ettevõtte Nordic Imaging.