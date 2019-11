FOTOD | Tarmo Tamm pärast kohtumist M.V. Wooliga: palju probleeme on suhtluses ja koostöös

„Koostöös on olnud kindlasti vajakajäämisi. Püüame nüüd VTA ja ministeeriumi inimestega arutada, kuidas seda tulevikus vältida," rääkis Tamm ja lisas, et riigiasutused peaksid ettevõtjatele partneriteks olema.

Kaks tundi kestnud maaelukomisjoni ja M.V. Wooli esindajate kohtumisel oli tähelepanu keskmes kalatehase toodang ja toiduohutuse tagamine. „Probleeme on palju suhtluses ja koostöös. Tuli välja, et probleem on ka erinevates akrediteeritud laborites. Et laborid annavad erinevaid tulemusi, mis ei tohiks võimalik olla. Päris palju küsimusi tekkis ja püüame nendele ka lahendusi leida," sõnas Tamm.

Komisjoni esimehe sõnul mõjutab listeeriaskandaal usaldust toidu vastu nii Eestis kui välismaal. „Peab olema väga delikaatne, milliseid sõnumeid me välja anname. Sellel on oma järelmõju," rõhutas ta ja lisas, et M.V. Wool pingutab probleemile lahenduse leidmiseks.

Esmaspäeval teatas M.V.Wool, et soovib täielikult vabaneda listeeriabakterist ST1247 tehases. Selleks esitas ettevõte VTA-le tegevuskava, mis näeb ette ajutist tootmise peatamist 2020. aasta alguses põhjalikuks suurpuhastuseks.

Tegevuskava kohaselt on M.V.Wool valmis kuni kolmeks nädalaks peatama tootmise M.V.Wooli Harku tehases 15. jaanuaril 2020 ning Vihterpalu tehases 5. veebruaril 2020. Kava näeb ette klientide teavitamist minimaalselt üks kuu ette ning sellega seoses teatud toodete tarne peatamist antud perioodiks.

Möödunud nädalal teatas VTA, et leidis M.V. Wooli tehasest võetud proovidest taas listeeriabakteri.