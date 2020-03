FOTOD | Tartu lähistele kerkiva uusarenduse ehitusplats meenutab prügimäge: miks arendaja prahti ära ei korista?

„Me ei tulnud selle peale, et need ehitatava arenduse keskel olevad hunnikud kedagi häirida võiksid, sest lähemad majad on 200-300 meetri kaugusel,“ ohkas Südame elurajooni arendava Farmada Invest OÜ tegevjuht Heiti Salumets.

Ettevõte on 20 hektaril asuvat elurajooni arendanud üle aasta ja ehitus on pooleli. Kolm tänavat on valmis, neljanda ehitus käib.

Umbes kolm nädalat tagasi koguti kogu ehituspraht arenduse keskel asuvale alale kokku, et seda oleks lihtne ära viia. „Toome konteinerid ja siis on hea sealt peale laadida,“ rääkis Salumets. Paraku on maa nii pehme, et konteinereid sinna praegu tuua ei saa ning sestap ongi koristus toppama jäänud. Eelmisel nädalal said nad ühe väiksema hunniku likvideerida.

"Ootame, et ilm läheks külmemaks ja saaksime konteineri tuua," lausus Salumets.

Salumets on üllatunud, et pildist häiritud inimene nendega ühendust ei ole võtnud. „Minu kontaktid on kõik avalikud, aga keegi ei ole kurtnud,“ ütles ta.

Salumets selgitas, et ehitamisega käib ehituspraht kaasas. Ja ta möönis, et tormituulega on näiteks kilesid ka naabruses asuvate majade aeda lennanud, kuid need on ettevõte kõik kokku korjanud.