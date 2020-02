FOTOD | Tartus anti üle väga haruldane sportauto. Selle ostis kohalik kollektsionäär

Eksklusiivne Toyota GR Supra on osa viienda põlvkonna GR Supra seeriast, mis toodi uuesti turule Toyota presidendi Akio Toyoda sooviga anda uus hoog sisse Toyota sportautode arendamisse. Supra on esimene globaalne mudel Toyota GAZOO Racing seeriast, mis on mõeldud tavatarbijale. ​

Kui uusi Toyota GR Suprasid toodeti Euroopas 900, siis A90 Limited Edition nime kandvat mudelit toodeti kokku vaid 90. Esimene taastoodetud Supra A90 mudel müüdi mullu Ameerika Ühendriikides iga-aastasel Barrett-Jackson'i nimelisel oksjonil 2,1 miljoni dollari eest ja Toyota annetas saadud raha heategevusse.​

Toyota brändijuht Margus Nõmmiku sõnul on Limited Edition mudeli näol tegemist ainsa omataolisega Eestis ja ka Baltikumis. "Tegemist ei ole tavalise Toyota mudeliga. GR Supra on tagaveoga stiilne sportauto, millel on turboülelaaduriga kuuesilindriline ridamootor võimsusega 340 DIN hj ja pöördemomendiga 500 Nm. GR Supra on sportauto oma kõige ehedamas vormis, mille juures pole tehtud sõidunaudingut kahandavaid järeleandmisi. Inspiratsiooni on saadud Toyota eelmiste põlvkondade Supratest ja algupärasest 2000GTst," rääkis Nõmmik.​

Foto: Amserv Auto

Toyota GR Supra võitis ühel Euroopa mainekamal autoauhindade võistlusel auhinna Kuldne Rool. Parima sportauto auhind on Toyota ühe hinnatuima mudeli jaoks suurepärane saavutus. Sama auhinna on Toyota võitnud ka korra varem - 1982. aastal omistati Kuldne Rool Supra teise põlvkonna mudelile. Auhinda Kuldne Rool annavad välja Saksamaa populaarseim pühapäeviti ilmuv ajaleht Bild am Sonntag ja mainekas autoajakiri Auto Bild.​

Foto: Amserv Auto