FOTOD | Tiit Aava pere üürib aastaid tagasi Tartu Maratoni järel äkitselt surnud kinnisvaraärimehe uhke maja Pirital välja

Üürile antav moodne maja asub populaarses rannarajoonis Pirital. Maja on ehitatud arhitekt Raul Vaiksoo projekti järgi 2012. aastal. Üürikuulutse järgi on maja suurepärase funktsionaalse planeeringuga, sobiv moodsale ja luksust hindavale perekonnale. 375 m2 hõivavas majas on seitse tuba ja seda köetakse maaküttega.

Soklikorrusel on tehniline room, mänguruum, saun, treeningsaal ja kontoriruum. Esimesel korrusel on aatriumiga talveaed, avatud köök-söögituba ja elutuba. Kolm magamistuba koos kolme vannitoa ja ühe kontoriruumiga on maja teisel korrusel. Katuseterrassilt avanevad vaated piirkonnale.

Maja üürihind on 5800 eurot kuus. Selle üürija peab aga korraga välja käima kolm korda suurema summa. Lisaks ühe kuu üürile tuleb tasuda sama suur summa deposiidiks ja teine sama palju vahendustasuks.

Tegu on kunagise kinnisvaraärimehe Tiit Aava majaga, mis täna on pärandatud tema naisele Maire Aavale ja poegadele Ahto ning Sten Aavale. Tiit Aava oli kinnisvaraarendusega tegeleva ettevõtte TTP suuromanik, keda tabas 2013. aasta Tartu Maratoni järel äkksurm. Mees oli siis 50-aastane.

Aava võttis 1990. aastatel, kui hoogne tõus kinnisvaraturul oli veel kaugel, suure riski, ostes Pirita, Merivälja ja Mähe kandis kokku hulga maid ning teenis hiljem Puki teele ja Andrekse teele kolinud rikaste kodudelt korraliku varanduse. Hiljem kuulus tema ettevõttele Padriku elurajoon. Aava toetas ka sporti ja kunsti, kuid ei avaldanud kunagi, mis ulatuses.