FOTOD | Tööandjad annetasid ärajäänud ürituse toidukraami toidupangale

"Enam kui 200 inimesele mõeldud konverentsi ärajätmise otsus on nii emotsionaalselt kui ka materiaalselt raske. Seda enam on hea meel, et Toidupank oli valmis kiirelt reageerima ja võttis meie pakkumise vastu. Nii jõuavad hommikul värskelt küpsetatud pagaritooted ja muu väärt kraam nendeni, kes seda tõesti vajavad," seisab keskliidu selgitus sotsiaalmeediasse postitatud fotode juures.



Foto: Tööandjate Keskliit