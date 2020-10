FOTOD | Torm piimaklaasis: Eesti suurimad piimatööstused said uue katuse alla. Samm võib tuua turule ka uue tegija

1. oktoobrist viidi juba paljud kahe ettevõtte ühised funktsioonid Nordic Milki koosseisu. „Eraldi jäävad meie tootmisüksused – tehased –, kus toimub nii Tere kui Farmi brändi all olevate toodete tootmine,” lausus Kivine. Uuest aastast võetakse kasutusele näiteks ka uus ühine majandustarkvara.

Personali osas mingeid muudatusi selle sammuga ei kaasne. Kindlasti töökohti vähemaks ei jää, pikemas perspektiivis hoopis lisandub, kuna uus struktuur peaks looma paremad eeldused ettevõtete kasvuks, kinnitas Kivine. Ka ei muutu hetkel midagi tarbija vaates, nii Tere kui Farmi jätkavad ka päras struktuurimuudatust eraldi ettevõtetena.

„Nendega ei juhtu mitte midagi,” sõnas Tere AS-i ja Farmi Piimatööstus AS-i teine juhatuse liige Mairi Paiste, rõhutades, et tegu on ennekõike kontsernisisese struktuurimuudatusega. „Samas me kindlasti soovime neid puhtaid põhjamaiseid tooteid viia enamatesse riikidesse, kui me seni oleme teinud,” lisas ta, viidates peamisele põhjusele, miks selline samm üldse ette võeti.

Kuigi Nordic Milk OÜ kui ettevõtte registreerimisajaks on äriregistris 10. aprill 2018, kandis see kuni eelmise aasta lõpuni Baltic Milk OÜ nime. Nimevahetuse põhjus on üsna proosaline, nimelt usub Maag Grupp, et just oma põhjamaisele päritolule rõhudes on piimaettevõtetel suurem potentsiaal eksporditurgudel läbi lüüa.

„Me ka täna ekspordime nii Tere kui Farmi brändide alt, aga mujal on need sõnad ikkagi natuke võõrad, need on ainult eestimaalastele tuttavad. Nordic Milk annab suuremat rahvusvahelist mõõdet, see võimaldab meil eksportida kaugemale. Põhjamaine kuvand on kaugemal väga hinnatud, Eestit väga palju ei teata,” rääkis Kivine. Ka peaks see kahe brändi asemel võimaldama väljapoole turundada vaid ühte.