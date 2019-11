FOTOD | Transiidiärimees pani müüki suursuguse Maarjamäe villa

644 ruutmeetrises majas on 12 tuba ning pea 5000 ruutmeetrisele krundile mahub ka näiteks välibassein.

Fotodelt on näha, et pompoosses majas on olemas eraldi veinikelder ja jõusaalinurk.

Rohkem fotosid näeb SIIT.

Aleksandr Nakonetšnõi on madalat profiili hoidev transiidiärimees, kellest on kümmekond aastat tagasi kirjutatud peamiselt seoses Paldiski Põhjasadama omanikeringi kuulumisega, seda koos äripartneri Aleksei Tšuletsiga. Äriregistri andmetel on Nakonetsnõi praegu Saurix Petroleumi nõukogu liige. Firma omanikuks on Aleksei Tšulets.

Foto: Kinnisvara24





