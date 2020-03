FOTOD | Trump allkirjastas USA ajaloo suurima abipaketi ja andis General Motorsile käsu suurendada ventilaatorite tootmist

Ka eraldatakse sellega 100 miljardit dollarit haiglatele, kes juba ägavad koroonapatsientide suure hulga all. USA valitsus loob abipaketiga ka 500 miljardi dollari suuruse fondi, millega toetatakse 46 miljardi dollari ulatuses lennufirmasid ja teisi tööstusi ning ülejäänud 454 miljardit dollarit läheb riigikassa käsutusse, et pakkuda kriisileevendust nii ettevõtetele, osariikidele kui kohalike omavalitsustele.

Ühtlasi on Ühendriikide seaduseloojad juba hakanud arutlema järgmise leevenduspaketi sisu, mis oleks järjekorras neljas ja oleks ennekõike adresseeritud tervishoiukriisile. Mitmed esindajatekoja saadikud on öelnud, et siin peaks keskvalitsus osariikidele appi tulema. Esindajatekoja spiiker Nancy Pelosi on märkinud ka, et tema tahab näha tugevdatud tööohutusmeetmeid koos tasuta tervishoiuteenustega nendele, kes on viirusest tingituna haigeks jäänud.

Lisaks USA ajaloo suurima abipaketi allkirjastamisele andis Trump eile ka riigi suurimale autotootjale General Motorsile käsu hakata senisest suuremas koguses ventilaatoreid tootma, kirjutab Financial Times. Volitused selleks annab Ühendriikide presidendile eriolukorra seadus, mille järgi saab president kohustada ettevõtteid tootma vajaminevaid tooteid, kui seda nõuab riigi kaitsevõimekus.

Kuigi General Motors oli juba varem lubanud, et paneb osad autode tootmiseks vajaminevad liinid ventilaatoreid tootmise alla, on Trump jõudnud kritiseerida nii General Motorsit kui Fordi, et need ei tooda piisavalt ventilaatoreid, mis võiks COVID-19 patsientidele leevendust pakkuda. Tegu on esimese korraga pärast 70-aastast pausi, kui USA president kasutab 1950. aastatel Korea sõja ajal loodud seadust, kirjutab MarketWatch.

Osad kongressi demokraadid on Trumpi kritiseerinud, et ta seda otsust juba varem ei teinud. Valge Maja senine poliitika oli, et nad ei taha eraettevõtteid millekski sundida, pigem loodavad vabatahtlikule koostööle ja läbirääkimistele.

Olukorras, kus koroonaviirusse haigestunute arv küündis reedeks üle 100 000, on riigis kasvanud mure, et ventilaatorite vähesus võib lähiajal väga tõsiseks probleemiks saada, märgib Wall Street Journal.