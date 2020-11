FOTOD | Tunnustati Eesti kõige peresõbralikumaid ettevõtteid. Vaata, kas sinu tööandja on ka nende hulgas

Sotsiaalminister Tanel Kiik ja rahvastikuminister Riina Solman andsid täna videosilla vahendusel toimunud tunnustusüritusel 62 tööandjale üle peresõbraliku tööandja märgised. Nende seast pälvis tänavu lõppmärgise 34 tööandjat, kes on läbinud keskmiselt kahe ja poole aasta pikkuse põhjaliku programmi, eesmärgiga muuta oma töökeskkond pere- ja töötajasõbralikumaks.

Paneeldiskussioonis “Milline on tulevikutöö või on see juba kohal?” arutlesid tuleviku töö väljakutsete üle Kutsekoja juhatuse liige ja OSKA arendusjuht Tiia Randma, peresõbraliku tööandja programmi kuldmärgise pälvinud Incap Corporationi juht Otto Pukk ning tööpsühholoog Liina Randmann.

Sotsiaalminister Tanel Kiige sõnul kätkeb töötaja- ja peresõbralikkus endas ka paindlikkust töö tegemise ajas ja kohas. “Koroonaviiruse leviku tõkestamine on esitanud tööandjatele tõsise väljakutse organisatsiooni töö korraldamisel ja ka tänavune tunnustusüritus on ohutuse tagamiseks üle viidud veebi,“ lausus Kiik.

Tema sõnul on praeguses situatsioonis, kus inimeste tervise hoidmiseks tuleb hoida distantsi ja korraldada töö võimalusel kodukontorist, kindlasti olnud eelis töötaja- ja peresõbralikel tööandjatel, kes on juba varasemalt juurutanud paindlikke töö tegemise vorme. “Tulevikutöö hõlmab endas ka muutusi töö tegemise kohas ja viisides ning tänavune väljakutsete rohke aasta on selle meile lähemale toonud,“ märkis Kiik.

Rahvastikuminister Riina Solman märkis, et mitme aasta pikkuses arenguprogrammis osalevad ettevõtted on kõik teinud suure töö ja väärivad tunnustust. “Töö- ja pereelu ühitamise võimalused on muutunud inimestele töökoha valikul järjest olulisemaks ja ka tööandjad on seda üha enam mõistma hakanud. Rõõm on tõdeda, et aasta-aastalt on kasvanud programmis osalevate tööandjate peresõbralikkuse tase ja inimesed ei pea tegema valikuid töö või pere vahel, vaid saavad neid rolle edukalt ühendada,” rääkis Solman.

Lõppmärgise kuldtaseme pälvisid tänavu ACNielsen Eesti OÜ, Admiral Markets AS, Agapics AS, AS Estiko-Plastar, AS Helmes, AS SEB Pank, Bondora Group AS, Fortumo OÜ, Keskkonnaministeerium, Lennuliiklusteeninduse AS, Mandatum Life Insurance Company Ltd Eesti Filiaal, Päästeamet, Wunder Estonia OÜ ja Omniva (Eesti Post AS).