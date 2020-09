FOTOD | Tuntud ettevõtjate kinnisvaratehing kallis Kadriorus. Kas kolemaja saab korda?

Meedias on korduvalt kirjutatud Weizenbergi tänaval asuvast hoonest. Kuni 2006. aastani kuulus see endisele ralliässale Markko Märtinile. Siis ostis maja ehitusärimees ja kunagine Eesti üks rikkamaid inimesi Toomas Luman. Ta omas seda kahasse abikaasa Liiviga OÜ Jacoby Villa kaudu.

Miljoni euro kanti tehtud tehinguga on hoone paljude kohalike rõõmuks leidnud uue omaniku, kes selle renoveerimise soovi ka kinnitab.