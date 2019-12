FOTOD | Tuuleparkide arendajate ühine pressikonverents kujunes ametnike ning ajakirjanike laussüüdistamiseks

Luige sõnul on neil hulgaliselt näiteid, kuidas ametite esindajad loobivad tuuleparkide arendajatele kaikaid kodarasse. "Neugrundi meretuulepark oli planeeritud rajada Eesti tuulerikkaimasse asukohta Lääne-Eestis. 2011. aastal viis arendaja läbi kuluka keskkonnamõjude uuringu teadmisel, et riik lähtub uuringu tulemustest," rääkis Luik. "Keskkonnamõjude hindamine andis tuulepargi rajamisele rohelise tule eeldusel, et kasutatakse meetmeid keskkonnamõjude leevendamiseks. 2014. aastal hakkas kaitseministeerium kavandama Peraküla randa laskepolügooni ning ala võeti looduskaitse alla - nii tõmmatigi arendaja üheksa aasta pikkusele tööle kriips peale," tõdes Luik.

Luige sõnul pakkus Neugrundi tuulepargi arendaja isegi kaitseministeeriumile võimalust hankida arendaja kulul uus radar, kuid seda peeti korruptiivseks. "Samas oli kaitseministeerium igati valmis võtma vastu radari Eesti Energialt. Tuuleparkide arendajaid ei tohiks kohelda ebavõrdselt," sõnas Luik.

Ka Oleg ja Andres Sõnajalg said sõna ning kiita muuhulgas enda ettevõtte loodud ainulaadset tuulikutehnoloogiat ja maha teha Eesti Energiat, kelle huvides ainsana riik toimetab. "Mitte keegi [maailmas] ei suuda meie tuulikutega võistelda," kinnitas Oled Sõnajalg.

Kõik arendajad kinnitasid, et nad kasutaksid oma parkides Sõnajalgade tuulikuid. Siiani pole seda aga teha saanud, sest sertifitseerimine on pooleli, kuna Aidusse püstitatud tuulikuid ei tohi tööle panna.

Ärileht püüdis Kersti Krachtilt küsida, kas ta nõustub sellega, et riik Eesti Energiat soosib ning kas rahandusminister, kes on ühtlasi Eesti Energia üldkoosolek, peakski riigifirma huvide eest seisma? Kracht vastas, et tema pole väitnud, et Eesti Energiat soositakse või neile midagi kätte mängitakse. Temast mõlemal pool istunud arendajad oma põhjustes aga just selle põhjusena välja tõid, miks riik neid kiusab. "Loomulikult mängitakse Eesti Energiale kätte," kinnitas Raudvere Krachti vastusele lisaks.