FOTOD | Ühe ajastu lõpp: legendaarne Dünamo pood on uksed sulgenud

Kaja Koovit kaja.koovit@arileht.ee RUS

Suletud Dünamo kauplus Foto: Tiit Blaat

Kuigi uusi kaugandkeskuseid on kerkinud nagu seeni pärast vihma, on olnud olnud mõned maamärgid, mis vaatamata jaekaubanduses valitsenud tihedale konkurentsile vapralt turul vastu on pidanud. Üks selliseid olid ka legendaarne Dünamo pood Liivalaia tänaval Swedbanki peakontori vastas.