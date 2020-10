FOTOD | Üheksa aastat üle tähtaja läinud Berliini uus lennujaam alustas lõpuks tegevust

Irooniliselt küll sobiks Tegeli lennujaam praegusse olukorda oluliselt paremini kui värskelt avatud uus ja avar lennujaam. Berliini lennujaamasid läbib päevas vaid 25 000 lennureisijat, see on veerand mullusest päevasest reisijate arvust. Brandenburgi lennujaama puhul eesmärgiks seatud 55 miljonit lennureisijat aastas võib väga pikaks ajaks vaid unistuseks jääda.

Vajab veel täiendavat rahasüsti

„Meil seisab väga keeruline talv ees,” nentis Lütke Daldrup. Tema sõnul tabab Saksamaa lennujaamasid eelolevatel kuudel kahe miljardi euro suurune kahjum, uus lennujaam panustab selles 300 miljoni euro suuruse löögiga.

Lennujaam, mille ehitus läks maksma ligi kuus miljardit eurot – kolm korda rohkem kui algselt plaaniti – pidi hakkama kasumit teenima 2025. aastast, et teenindada järgneva kümne aasta jooksul 3,5 miljardi euro suurust laenu, mis võeti selle ehituse lõpule viimiseks. Selle asemel vajab aga lennujaam veel täiendavalt 300-miljonilist rahasüsti.

See saab olema väga mõru pill Saksa maksumaksejatele, kes on juba pidanud alla neelama asjaolu, et hoone enda ehitus on läinud kolm korda kallimaks. Juba enne koroonapandeemia algust ilmnesid ka Brandenburgi lennujaama mitmed nõrgad kohad.

Üheks neist on, et sealt on oluliselt vähem rahvusvahelisi ühendusi kui teistest Euroopa pealinnast, mistõttu on ta võrreldav pigem väiksemate Euroopa pealinnade lennujaamadega. Esimesed kaks lennukit, mis täna avatud Berliini Brandenburgi lennujaamas maandusid, olid Easyjeti ja Lufthansa omad.

Ka lätlaste lennufirma AirBaltic hakkab novembrist lendama Tallinna-Berliini liinil Brandenburgi lennujaama. Viimane lend Berliini Tegeli lennujaama on 7. novembril. Neli päeva hilisem lend peaks juba uues lennujaamas maanduma.