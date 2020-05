FOTOD | Üks uhkem kui teine! Vaata, millised kiirrongid võiks ühel hetkel sõita mööda Rail Balticut ja mis on nende maksumus

Rail Balticu opereerimise plaan 2026-2056 toob välja reisirongide valmistajad, kelle hulgas on kõik tuntumad Euroopa tootjad – Saksamaa Siemens, Prantsuse Alstom, Kanada-Itaalia Bombardier, Hispaania Talgo ja Tallinna trammide tarnija CAF, Jaapani-Briti Hitachi, Poola Pesa ning meil juba kasutusel olevate Elroni rongide tootja Stadler Šveitsist.

Rongikoosseisude tippkiirused on valdavalt vahemikus 235-250 km/h, ent on ka enam kui 300 km/h kiiruseks võimelisi ronge. Allpool on detailsemalt välja toodud iga rongi maksimaalne kiirus, reisijate arv, mis mootorit ta kasutab, kui palju rong 2018. aasta seisuga maksis ning kes on ta tootja.

Stadler (Šveits) Smile EC250

Maksimaalne kiirus: 250 km/h

Reisijate arv: 354 inimest

Mootor: elekter

Indikatiivne hind: 29,66 miljonit eurot





Pesa (Poola) Dart

Maksimaalne kiirus: 250 km/h

Reisijate arv: 352 inimest

Mootor: elekter

Indikatiivne hind: 9,65 miljonit eurot





Siemens (Saksamaa) ICE 4

Maksimaalne kiirus: 230 km/h

Reisijate arv: 456 inimest (7 vagunit)

Mootor: elekter

Indikatiivne hind: ~44 miljonit eurot





Siemens (Saksamaa) Velaro D

Maksimaalne kiirus: 220/320 km/h

Reisijate arv: 460 inimest (8 vagunit)

Mootor: elekter

Indikatiivne hind: 34 miljonit eurot (8 vagunit)





Alstom (Prantsusmaa) Pendolino ED250

Maksimaalne kiirus: 250 km/h

Reisijate arv: 402 inimest

Mootor: elekter

Indikatiivne hind: 21 miljonit eurot (4-9 vagunit)





Bombardier (Kanada/Itaalia) Zefiro 300

Maksimaalne kiirus: 300-360 km/h

Reisijate arv: 455 inimest

Mootor: elekter

Indikatiivne hind: 30,8 miljonit eurot (8 vagunit)





Hitachi (Jaapan) Javelin

Maksimaalne kiirus: 165/225 km/h

Reisijate arv: 340 inimest

Mootor: elekter

Indikatiivne hind: 250 miljonit naela





Hitachi (Jaapan/Itaalia) AT300

Maksimaalne kiirus: 201/225 km/h

Reisijate arv: 326-510 (5/7 vagunit)

Mootor: elekter/diisel

Indikatiivne hind: pole teada





CAF (Hispaania) Oaris

Maksimaalne kiirus: 350 km/h

Reisijate arv: pole teada

Mootor: elekter

Indikatiivne hind: pole teada





Talgo (Hispaania) Avril