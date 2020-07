FOTOD | Ülemiste järve äärde kerkib ulmelise välimusega kõrghoone

Arhitektuurikonkursi võitnud Kadarik Tüür Arhitektide võidutöö "Kivi Maja" on "inspireeritud kohalikust folkloorist, loodusest ja tingimustest". Hoone on arhitektide idee järgi kaetud kompleksse fassaadiga, mis pakub päikesevarju akendele, pesakohti nahkhiirtele ning sümbolit linnale.

Kuivõrd tegu on riigikaitselise ehitise (Ülemiste järv) piiranguvööndiga, siis rohkem maju sinna ehitada ei saa. See on ka üks põhjuseid, miks Maru Ehitus ja ka Tallinna linn soovisid, et ehitatav hoone peab olema midagi erilist ning saama maamärgiks.

"Arhitektuurikonkurss oli tugevate arhitektide vahel. Idee oli, et Lindakivi motiiv on ette antud ja et oleks arhitektuurselt väga eriline, kuna see koht nõuab seda," ütles ERR-ile planeeringu tellija ja koostamise juht Jaan Kurm.

Kurmi sõnul oli ka linn huvitatud, et ei ehitataks tavapärast büroohoonet. "Ta jääb kohe magistraali äärde ja natuke edasi on Ülemiste tsoon. Rohkem hoonestust sinna lähedale ei saagi tulla. See peab olema väljapaistev ja sobiv," lausus Kurm, kelle sõnul ei tea ta, et Eestis midagi sarnast veel kusagil oleks.

Hoone tuleb massiivne ja on tulevikus näha kaugele. Detailplaneeringus on lubatud ehitada kuni 12 korrusega hoone maksimumkõrgusega 40 meetrit.

Hoone erilisus saab kindlasti olema piirkonnale ja kogu linnale plussiks, kuid arhitektide nägemuse keerukus tähendab, et ehitusprojekti koostamisega tuleb kõvasti vaeva näha.

