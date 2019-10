FOTOD | Ülipopulaarsesse Peetri külla tuleb omanäoline kvartal, millest saab Maxima töötajate magala

Lühemaks ja pikemaajaliseks majutuseks mõeldud majad tulevad koos kõigi vajalike teenustega. Arendaja on eelkõige mõelnud Tallinna kesklinna, Ülemiste City ning lähipiirkonna tehnoparkide ettevõtetele ja töötajatele.

Kaks maja on valminud 2019. aasta suvel ning kaks valmivad aasta lõpuks. Korterid jäävad suuruselt vahemikku 14-30 ruutmeetrit. Eraldi asuvad köögi- ja puhkenurk, tualett ning pesuruumid.

Stuudiotes on 1-2 voodikohta, kahetoalistes tubades samuti. On aga ka kolmetoalised, kus on võimalik panna 2-4 voodikohta.

Ärileht sai teada, et seal on endale korterid broneerinud näiteks Maxima. Poekett kinnitaski, et lausa 110 korterit on seal mõeldud nende töötajaile.

"Maxima on tõesti rentinud Krati kvartalis, Peetris, 110 korteriga külalistemaja oma töötajate jaoks nii Eestist kui ka teistest riikidest," kinnitas nende pressiesindaja.

