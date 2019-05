FOTOD | Üllatus. Pankade sularahaautomaatide kõrvale on ilmunud väga kummalised automaadid

Fotod: Priit Simson fotograaf-videoreporter Romet Kreek reporter RUS 11

Krüptorahaautomaat Foto: Priit Simson

Kes on sattunud Sikupilli või Lasnamäe Prismadesse, võivad olla tähele pannud, et pankade sularahaautomaatide juurde on tekkinud veel ühed automaadid – krüptoraha omad.