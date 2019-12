FOTOD | Urmas Sõõrumaa firma ostis Patarei merekindluse 4,6 miljoniga

Patarei merekindluse müügihinnaks kujunes 4,601 miljonit eurot. Järgmiseks sammuks on müügilepingu sõlmimine ostjaga ning eeldatavalt teostub tehing jaanuaris.

„Nii merekindlus, kui seda ümbritsev ala saab uue hingamise ning avatakse kõigile kodanikele. Riigi Kinnisvara on kindlasti toeks uuele omanikule Patarei restaureerimisel ja arendamisel,“ ütles Riigi Kinnisvara juhatuse esimees Kati Kusmin.

„Mereäärse vana kindluse renoveerimisega loome Tallinnasse uue täiendava elukeskkonna söögikohtade, elamispindade ja büroodega. Mereäärse promenaadi rajamisega, koos kohvikute ja muude teeninduskohtadega, anname tallinlastele ja Tallinna külalistele uut lootust ja kindlust, et Tallinn on mereäärne linn, kus on põhjust viibida ja jalutada,“ sõnas Sõõrumaa.

Avaliku enampakkumise alghind oli 4,5 miljonit eurot. Patarei merekindluse müümise eesmärk oli leida Patarei merekindluse alale ostja, kes on valmis ja võimeline korrastama Patarei merekindluse kui olulise mälestise ning arendama välja Tallinna linnale ja Kalamajale olulise piirkonna ja tervikkeskkonna. Patarei merekindluse ostmiseks laekus tähtajaliselt üks pakkumus, mille enampakkumise komisjon hindas kõigile tingimustele vastavaks.