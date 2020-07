FOTOD | Uue kruiisiterminali sarikapeol lennutati nii Tallinna linnapea kui Tallinna Sadama juht kõrgustesse

Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul kujuneb kruiisiterminalist uus ja atraktiivse arhitektuuriga Tallinna merevärav, mille ehitamisel on järgitud keskkonnasäästu ja kestlikkuse põhimõtteid.

„Ka merenduses on sarnaselt muudele eluvaldkondadele arendus- ja ehitustegevuse puhul prioriteetseks kaalutluseks kestlikkus ning uue terminali puhul oleme just sellest põhimõttest lähtunud,” rääkis Valdo Kalm.

“Kui kruiisisektor taastub ja tervitame oma kruiisikülalisi moodsas hoones, mida köetakse mereküttega ning mille energiavajadus on osaliselt kaetud päikesepaneelide abil ehk taastuvenergiaga, siis kujuneb see usutavasti ka üheks meie konkurentsieeliseks,” lisas Kalm.

Veel üks võimalus linna avamiseks merele

Tänasel sarikapeol osalenud Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart märkis, et uue kruiisiterminali puhul on pealinna külalistele uue ja arhitektuuriliselt nägusa merevärava rajamise kõrval samavõrra oluline mereäärse ala avaliku linnaruumina kasutuselevõtt.

“Tallinn on viimastel aastatel koostöös partneritega algatanud ja ellu viinud mitmeid projekte linna avamiseks merele. Ka uue ning rohelise kruiisiterminali avamine täidab seda eesmärki – terminalihoone katuselt algab linlastele avatud promenaad, terminali ennast saab kruiisihooaja välisel ajal kasutada kontsertide või muude ürituste läbiviimiseks,” rääkis Kõlvart.

Uue kruiisiterminali ehitaja YIT Eesti juhatuse liikme Margus Põimi sõnul on ehitus kulgenud plaanipäraselt ning hoone on saavutanud oma planeeritud kõrguse. “Täna on juba ruumiliselt võimalik hinnata uue terminalihoone mahtu, lõplikuma välisilme saab hoone eeloleval sügistalvel,“ rääkis Põim.

Valdo Kalmu sõnul on ka tellija ehk Tallinna Sadama poolt vaadates on kruiisiterminali ehitus sujunud kenasti. „Ehkki praegu veel on kruiisiäri koroonapandeemia tõttu sunnitud pausil, siis usume selle peatset taastumist, kuna kruiisituristide panus on oluline nii Tallinna Sadamale kui ka Tallinna linnale ja Eesti majandusele laiemalt,“ märkis Tallinna Sadama juhatuse esimees.