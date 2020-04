FOTOD | Uus väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister andis riigikogu ees ametivande

Eelmise nädala reedel andis pool aastat ametis olla jõudnud väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kaimar Karu avalikkusele teada, et EKRE pole rahul tema tööga ja on otsustanud ta ametist tagasi kutsuda. EKRE juhid ise põhjendasid olukorda nii sellega, et nende veregrupid ministriga ei sobinud kui ka sellega, et oma maailmavaatel on Karu pigem liberaal kui konservatiiv. Eile nimetas president Kersti Kaljulaid vastavalt peaminister Jüri Ratase ettepanekule uueks väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministriks senise siseminister Mart Helme nõuniku Raul Siemi, kes astus täna ametisse riigikogu ees ametivande andmisega. Peaminister Jüri Ratas soovis uuele ministrile pealehakkamist ja kiiret süvenemist. "Loodan, et Siemi panus oma valitsusalas Eesti COVID-19-ga kaasnenud kriisist väljatoomisel saab olema tõhus. Samuti ootab teda vastutusrikas roll meie digiriigi arendamise eestvedamisel, kodumaiste ettevõtete toetamisel välisturgudel ning Eestisse välisinvesteeringute meelitamisel," sõnas Ratas. Uue ministri elukäik

Ta kuulub Eesti Konservatiivsesse Rahvaerakonda.



Seim on sündinud 5. juunil 1973.



Töö- ja teenistuskäik

Aastatel 2019-2020 oli ta siseministeeriumis ministri nõunik.

Aastal 2018 oli OÜ Daan Õigusbüroo juhataja.

Aastatel 2011-2018 oli advokaadibüroo Hansalaw jurist konsultant.

Aastatel 2007-2011 oli Tallinna vangla direktori asetäitja julgeoleku ja järelevalve alal.

Aastatel 1999-2007 oli maksu- ja tolliameti maksuvõlgade sissenõudmise osakonna juhataja.

Haridus

Siem on lõpetanud 1996. aastal Eesti Riigikaitse Akadeemia politsei õppesuunal ja 2002. aastal SA Õigusinstituudi õigusteaduse erialal.

Ta valdab eesti, inglise, vene ja soome keelt. Raul Siem on Eesti Vabariigi väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister alates 21. aprillist 2020.Ta kuulub Eesti Konservatiivsesse Rahvaerakonda.Seim on sündinud 5. juunil 1973. Liitun

Gallery Admin Search by ID or keyword... Galleries Statistics Grab gallery Create gallery Save Save & Publish Un-Publish PreviewShow log Get embed code Sync with elvis Make a copy Raul Seim astus ametisse Saved PublishedCreated: 21.04.2020 11:08:38 by siiriliiPublished: 21.04.2020 11:10:50ID: 257873album / collection: Edit Add Full screenDateFilenameOrder by: Raul Seim astus ametisseRaul Seim astus ametisseRaul Seim astus ametisseRaul Seim astus ametisse Images: 4 Views: 0 Image views: 0 Gallery Title * Raul Seim astus ametisse Gallery Headline Raul Seim astus ametisse Article link Gallery Category Hide from listings Disable banners Hide titles Hide headlines Adult warning Skin Visible rows Row height Language × Embed code Cancel Copy