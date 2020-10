FOTOD | Vaata, kes olid kutsutud Tallinnas toimuva kolme mere tippkohtumise õhtusöögile Kadriorus

Täna Tallinnas toimuv kolme mere tippkohtumine toob kokku riigijuhid nii Euroopast kui Ameerikast. Sellel puhul tulid Eestisse kohale Poola president Andrzej Duda ja Bulgaaria president Rumen Radev, virutaalselt osalesid tippkohtumisel mitmed Ida- ja Kesk-Euroopa riigipead, Saksamaa liidupresident Frank-Walter Steinmeier ning Ameerika Ühendriikide riigisekretär Mike Pompeo.

Algselt juunikuusse plaanitud silmast silma kohtumise lükkas sügisesse kogu maailma kevadel tabanud koroonapandeemia.

President Kersti Kaljulaidi sõnul aitab kolme mere algatus tuua siia uusi investeeringuid ning võimaldab meil siinset piirkonda ühiselt turundada kui Euroopa kõige kiiremini kasvavat regiooni. "Lääne-Euroopa on omavahel tihedalt ühendatud transpordi- ja energiakoridoridega, kuid kolme mere vahele jäävate riikide omavahelistes taristuühendustes on vajakajäämisi. Kolme mere algatuse eesmärgiks on seda muuta ning anda piirkonna majandustele energia-, transpordi ja digiinfrastruktuuride arendamisega uut hoogu," lausus riigipea.

Arutelud koostöö tuleviku üle

Tippkohtumisel oli kaks osa: kõrgetasemeline tippkohtumine, milles osalesid 12 kolme mere riigipead või riikide esindajad ning millega liitusid ka Ameerika Ühendriikide riigisekretär Mike Pompeo ja Euroopa komisjoni asepresident Margrethe Vestager. Töösessioonil osalesid Eesti, Poola, Bulgaaria, Rumeenia, Läti, Ungari, Sloveenia ja Leedu riigipea.

Ürituse teine pool oli kõigile huvilistele avatud veebifoorum, kus arutleti kolme mere piirkonna energia, transpordi ning digitaristu rahastamise ning energia ja transpordisektori digitaliseerimise üle.

Tippkohtumisele paneb punkti pidulik õhtusöök Kadriorus.