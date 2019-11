Tallinna linnavolikogu esimehe Tiit Teriku sõnul on sadam üks pealinna väravatest, mis jätab laevaga saabuvatele turistidele Tallinnast esmamulje. „Algatatud detailplaneering on üks osa Vanasadama arendusplaanist Masterplan 2030, mille eesmärgiks ongi sadama-ala arendamine ja avaliku ruumi ühendamine sadama funktsioonidega," ütles ta.

Terik märkis, et Masterplan 2030 üks põhiideedest on Vanasadamat läbiv promenaad. „Nende plaanide realiseerumisel kaovad kesklinnast mereäärsete tühermaad, mis võimaldab piirkonna avada inimestele ja Tallinna merele,“ rääkis ta.

AS Tallinna Sadam kavandab kogu Vanasadama ala arendamist ning algatamisel on ka A-reisiterminali ning kruiisiterminali ala detailplaneering, millega kavandatakse kruiisikai ja kruiisiterminali rajamist koos promenaadiga. Eesmärk on luua atraktiivne ja inimsõbralik linnaruum südalinna vahetus läheduses ning asuda ellu viima Masterplan 2030 lahendust, mille võidutöö on 2017. aastal koostanud Zaha Hadid Architects.

Detailplaneeringu algatamisettepaneku järgi soovitakse moodustada Vanasadama põhjaosa kinnistutest kümme äri- ja elamumaa ning kaks transpordimaa sihtotstarbega krunti ning määrata ehitusõigus kuni 5-korruseliste hoonete ehitamiseks.