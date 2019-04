FOTOD | Vaata, kui tundmatuseni muutub Tallinna lennujaam järgmise 15 aasta jooksul

Vajadus laieneda tuleb reisijate arvu pidevast kasvust. Praegune reisiterminal on ehitatud 2,6 miljoni reisija jaoks ning juba eelmisel aastal ületasime me 3 miljoni reisija piiri. Viimase viie aastaga on lennureisijate arv kasvanud 50% ehk miljoni inimese võrra.

“Kui me soovime olla jätkuvalt Euroopa parim lennujaam, peame me tagama kõikide muude mugavuste ja teenuste kõrval ka hea reisijate läbilaskevõime, mis kindlustab lendude õigeaegse väljumise,” rääkis Tallinna Lennujaama juhatuse esimees Piret Mürk-Dubout.

Lennureisijate arvu kasv mõjutab otseselt ka majandust. “3 miljoni reisija mõju majandusele on ligikaudu 2,6% SKPst aastas. See tähendab seda, et reisijate arvu kasvust võidab kogu Eesti majandus,” lisas lennujaama juhatuse liige Anneli Turkin.

2035. aastal võimaldab laiendatud Tallinna Lennujaama reisiterminal teenindada kuni 6-8 miljonit reisijat aastas. Terminali pindala on pea kolm korda suurem, ulatudes 85 000 ruutmeetrini praeguse 34 000 ruutmeetri asemel. Reisijate väravate arv kasvab poole võrra - kolmeteistkümnelt kahekümne kuueni.

„Juba sel aastal alustame kõige kriitilisemate sõlmpunktide projekteerimist ja laiendamist - nende hulgas näiteks piirikontrolli, pagasi käitlemise ja täiendavate eeloote alade laiendamine. Samuti lennueelse julgestuse ala laiendamine ning koostöös PPA-ga piiri automaatkontrolli käivitamine,“ lisas lennujaama juhatuse liige Einari Bambus.

Aastaks 2035 planeeritakse lennujaama linnakusse ehitada kuni 150 000 ruutmeetri peamiselt lennureisijate teenindamiseks vajalikke äri-, teenindus- ja majutuspindasid. Tervest linnakust kujuneb lennujaamale aga ka Tallinnale ja tervele Eestile oluline lisaväärtus, mis soodustab äri- ja konverentsiturismi ning võimaldab teenida lisatulu.