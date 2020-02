FOTOD | Vaata, kuidas legendaarne Tallinna kohvik kaitseb töötajaid koroonaviiruse eest

Narva Kohvik on lisaks muule tuntud ka selle poolest, et see koht ei ole ajas kuigi palju muutunud. Isegi kui seal tehti vahepeal remonti, siis jäi interjöör ikka samasuguseks nagu nõukogude ajal. Nii paistiski Ärilehe lugejale koheselt silma, kui armastatud kohvikus toimus oluline muutus - üles oli kruvitud klaassein müüjate ja klientide vahel. Küsides müüjatelt, kas tegemist on koroonaviiruse tõttu installeeritud lisaga, siis vastasid nad, et nii tõesti on. Nüüd ei saa ostjad müüjatele näkku köhida ja aevastada. Alles jääb vaid sularahaoht.

Hea lugeja, kas oled näinud ka teistes müügi- ja teenindusasutustes sarnaseid muutusi?

Foto: Delfi