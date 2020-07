FOTOD | Vaata, kuidas näeb välja sadama D-terminaali uus hoone

"Seadsime D-terminali uuendamisel oma eesmärgiks luua Tallinna ja Eesti külalistele ning ka siit laevale suunduvatele Eesti inimestele tänapäevane ja mugavusi pakkuv hoone - nüüdseks valminud terminalihoones on reisijate kasutuses märkimisväärselt suuremad oote- ja istumisalad, lisandunud on laste mänguväljak ning rohkem on ruumi kohvikutele ja kauplustele," lausus Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm.

Reisijamugavuse kõrval oli Valdo Kalmu sõnul D-terminali uuendamise juures prioriteediks säästlikkus - näiteks katab hoone energiavajaduse osaliselt päikeseelekter ning sisekliima juhtimine toimub välistemperatuurist sõltuvalt automaatselt.

"Rõõmustav on veel ka see, et avame uue ja avara terminali ajal, mil näeme üha taastuvat reisihuvi Tallinna vastu - juulis ulatus Vanasadamat läbivate reisijate arv juba ligi pooleni mullusest mahust," lisas Kalm.

D-terminali ehituse peatöövõtja Nordeconi juhatuse esimehe Gerd Mülleri sõnul oli hoone kaks aastat kestnud ehitustöödel peamiseks väljakutseks tööde korraldamine selliselt, et samaaegselt saaksid liikuda ka reisijad. "Täname kõiki reisijaid nende kannatlikkuse eest ning usume ühtlasi, et vastvalminud kaasaegne ja valgusküllane hoone saab meeldivaks peatuspaigaks kõikidele Tallinna saabujatele ning siit väljuvatele reisijatele."

„Meil on väga hea meel, et viimaks on vääriliselt korda saanud ka Eesti suurim värav, mille kaudu liigub aastas miljoneid reisijaid. Uuenenud terminal võetakse Tallinki reisijate poolt kindlasti väga positiivselt vastu ning uus modernne sadamakeskkond muudab laevareisid tulevikus kindlasti veelgi meeldejäävamaks ja mugavamaks,“ lausus Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.

D-terminali sisekujunduses on kasutatud kaasaegseid materjale, naturaalset puitu ja heledaid toone ning akendest avanevad kaunid vaated nii vanalinnale kui sadama-aladele. Esimesele ja teisele korrusele on paigaldatud kokku 3000 ruutmeetri ulatuses puidust ripplaed ning kolmandal korrusel on jällegi Eestis harvaesinev akustiline vildist ripplagi. Terminali väliskülge ilmestab klaasist ja metallvõrgust topeltfassaad.