FOTOD | Vaata, milline korter viis väikese kuurortlinna Eesti top3 tehingute hulka! Pärnu kaotas tiitli

Kõrgema hinnaklassi korterite ostjad on Eestist ning sageli ei osteta korterit elamiseks, vaid näiteks nädalalõppudel Haapsalus käimiseks ja suveperioodil elamiseks.

„Selliseid kortereid on keerulisem müüa kui teise ringi või soodsamaid kortereid," märkis kinnisvaraturul 2007. aastast maaklerina tegutsenud Sermat. „Tegemist on eksklusiivse kinnisvaraga. Hinna viib kõrgeks üksnes nende korterite väga suur üldpind. Ruutmeetrihinnalt polnud see kõige kallim tehing."

Haapsalus on viimase kümnendi jooksul tehtud ainult kolm uusarendust, millest nullist üles ehitatud on ainult kaks.