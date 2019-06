FOTOD | Vaata, milline näeb välja Eckerö Line’i palju kriitikat saanud uus laev

Alus saabus Muugale eile pärastlõunal ja esimene väljumine oli kell 15.15. Finbo Cargo hakkab Muuga-Vuosaari liinil sõitma neli korda päevas.

Laev pidi algse plaani järgi hakkama silduma Vanasadamas, kuid Tallinna linnavolikogu esimehe Tiit Teriku sõnul oleks see Tallinna elanikele toonud kaasa asjatuid kannatusi. „Tallinn on merelinn ja kesklinnas asuv sadam on reisijatele väga mõnus ja mugav kuid Vanasadam ei peaks olema mereväravaks ka sadadele veoautodele. Olen kindel, et Soome laevandusettevõte Eckerö Line'i plaan panna juunis ostetav kaubalaev silduma Vanasadamasse tooks Tallinna elanikele asjatuid kannatusi ning kutsun ettevõtet üles plaanist loobuma," lausus Terik mais.

Juunis alguses teatas Eckerö, et parvlaev hakkab sõitma Vanasadama asemel Muuga sadamasse.