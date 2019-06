FOTOD | Vaata, milliseid kortereid müüakse endises Eesti Energia peahoones, mis võib kasutusloata jääda

Majas on 121 ühe- ja kahetoalist korterit. Veel müügis olevate korterite hinnad ulatuvad 43 000 eurost 63 000 euroni.

Mustamäe linnaosa valitsus on teinud linnaplaneerimise ametile ettepaneku hoonele kasutusluba mitte anda. Ärileht kirjutas eelmisel nädalal kurioossest juhtumist, kuidas Scandium Kinnisvara arendas endisest Eesti Energia peamajast justkui korterelamu, aga see on registreeritud hostelina. Põhjus võib seisneda selles, et kortermaja puhul on vaja tagada igale korterile parkimiskoht, hosteli puhul seda ei nõuta. Arendaja tahab aga mujalegi selliseid "kortermaju" rajada.

