FOTOD | Vaata, missugune oli Kalamaja masinatehas enne ja pärast põlengut

Päästeameti pressiesindaja ütles Delfile, et sündmuses kannatanuid ei ole. Selgus, et süttis autoremonditöökoda, milles põlesid sõidukid. Mullu märtsis masinatehast pildistamas käinud fotograaf kommenteeris, et rohkem on tegemist romulaga.

Põlengu ajal oli hoones ligi poolsada autot, millest neli-viis hävinesid täielikult. Eelmise aasta märtsis tehtud piltidelt on näha, et romulas on palju prügi, millest enamik ka kergestisüttiv. Näiteks oli toona seal plastikjäätmeid, vanapaberit, vanu rehve, rebenenud kilekotte ja balloone. Vaata galeriist, mis seisus romula toona oli.

Vaata, missugune on põlenud laohoone pärast põlengut.