FOTOD | Vähetuntud ja niigi räsitud veider paik Euroopas kisti vägivaldselt euroliitu

Seal elab vähem kui 2000 elanikku ja selle enklaavi ajalugu ulatub 16. sajandisse. Nagu selliste geopoliitiliste veidruste puhul ikka, on ka Campionel värvikas ajalugu. Seal asus veel hiljuti legendaarne kasiino, mida omas kohalik omavalitsus ja see loodi 1917. aastal. Väidetavalt rajati see selleks, et Esimese maailmasõja ajal vaba aega veetvatel diplomaatidel oleks põhjust ebaintelligentselt aega veeta. Et neilt "tarkust välja juurida". Sinna asutas end elama ka Howard Marksi nimeline mees, kes on tuntud maailma ühe võimsaima kanepi-smuugeldajana.

Foto: Wikipedia

Šveitsist saabuvaid inimesi tervitab grandioosne võlvkaar, mis on enklaavi piiriks. Lombardia senaator Alessandro Alfieri ütles, et seni oli Campione justkui olnud osake Šveitsist. Enklaavi elanike prügi, nende puhas vesi ja näiteks ka telefonilevi tulevad Šveitsi firmade kaudu. Nende autodel on Šveitsi numbrimärgid. Selle aasta alguseni olid nad ka Šveitsi tollipiirkonna osaks. Nad olid sellega ka väga rahul.

Kaart: Wikipedia

2020. aasta algusega toodi Campione aga Euroopa Liidu tollipiirkonda, mis loomulikult tähendab igasugu kontrolle ja makse. Tohutut paberimäärimist. See elanikele ei meeldi. Enklaavi oli juba valusalt tabanud eelpool mainitud kasiino sulgemine 2018. aasta juulis. Sel olid suured võlad. See kasiino oli Euroopa suurim ja kohalikule omavalitsusele tuli just sealt enamus tulust. Campione elanikest paljud elavad töötuabirahast, mis jääb alla 900 euro kuus. Nad kaotasid töö kas kasiinos või omavalitsuses. Kunagine uhke koht elab nüüd tunduvalt nutusemat elu. 2020. aastal said nad veelkord jalaga tagumikku.