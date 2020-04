FOTOD | Vanalinna baarid peavad veel hambad ristis vastu: kes müüb Woldi kaudu kokteile, kes teeb lõunapakkumisi ja panustab maikuu peale

„Kehvasti on läinud: baarid on kinni enamjaolt, rent on vaja maksta, osad inimesed tahavad palka saada, osad on ära koondatud,” kirjeldas viimast kuu aega Tallinna vanalinnas asuvate Nimeta ja Route 33 baaride üks omanikke Vallo Palvadre. Tema sõnul on nemad lõpetanud lepingud nende inimestega, kes käisid väiksema koormusega tööl ja kelle lepinguvorm seda võimaldas.

„Siis on meil ikkagi oma kümme kuni paarkümmend inimest, kes on ikkagi põhikohaga palgal olnud. Osad neist on kokad – meil on seal Nimetas ka paar India kokka –, nii et me oleme osaliselt seda riigi abimeedet kasutanud, osaliselt oleme näiteks nendel India kokkadel 50% palka vähendanud,” lisas Palvadre. Samas tõi ta välja, et töötukassa töötasu hüvitisest võiks rohkem kasu olla, kui selle taotlemine liiga bürokraatlikuks poleks aetud.

Kui Nimeta baar on veel osaliselt ehk õhtul kella kümneni lahti, siis teised kohad nagu Route 33 on täiesti kinni. Nimeta baari kaudu on hakatud pakkuma ka toidu kojutoomist, kuigi mitte otseselt läbi toidukullerite ehk Woldi või Bolt Foodi. „Meil on suhteliselt väike maht olnud ja see on selle mõttega, et inimene tuleb järgi ja võtab sealt toidu kaasa. Mingit lõuna klienti me oleme ikkagi saanud,” selgitas Palvadre.

Kuigi ta ise ei tea veel ühtegi vanalinna baari või söögikohta, mis oleks juba ka rendilepingud üles öelnud ja kõik inimesed täielikult ära koondanud, on siiski hulk kohti, mis pole ka osaajaga avatud. „Kui nüüd vanalinnas ringi kõndida – kas või sellel Suur-Karja tänaval –, siis kõigil neil Laboritel ja teistel on uksed täiesti kinni. Laboril on isegi ruloo ette tõmmatud,” sõna Nimeta baari omanik.

Peaks Rootsi eeskujul piiranguid leevendama

Palvadre ei oska hinnata, kaua vanalinna baarid tekkinud olukorras vastu peavad. „Eks märts oli paljudele veel poolik kuu, aprill on täiesti surnud. Väga palju sõltub sellest, mis maist ja ka juunist saab – kui nüüd maikuust mingit avanemist ei toimu, siis ma arvan, et pooled panevad küll uksed kinni,” pakkus ta.

Oma rolli mängib ka see, millist liiki rendilepingud baaridel sõlmitud on. „Kellel on linnaga, nendel on kergem, sest linn – nagu ma aru sain – renti ei võta praegu, aga enamik on vanalinnas ikkagi erapinnal. Meil on ka Route’iga väga raske – seal on ka eraomanik taga ja ta kuuks ajaks tegi 50% soodustuse –, aga väga palju sõltub ikkagi sellest, mis juhtub maikuust,” rääkis Palvadre.