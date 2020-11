FOTOD | Vanalinna ettevõtjad kogunesid esimesele „kriisiistungile". Mida arutati?

Ühingu juhatuse liige Mait Talu ütles, et paljud soovisid osa võtta interneti teel ja ei julgenud tulla. Liitumisavaldused nad siiski saatsid. Paluti, et järgmisel korral saaks selle teha digitaalselt.

Kooslolekul rääkisid ettevõtjad muredest ning näiteks osa erapindade peal tegutsejaid olid imestunud, et Tallinna linn oli rendisoodustusi teinud - kas keegi kompetseerib ka nende kulud?

„Neile siis selgitati, et linn ei maksnud raha vaid vähendas oma sissetulekuid. Rahalise toe osas plaanime ikkagi pöörduda valitsuse poole," ütles Talu.

Teda paneb imestama, et nii mõnigi neist, kes kurtis, on ise sama pinna omanikud. Nad on omanikuna saanud varem vähem maksta ja ka nüüd soodustust teha.

Koosolekul oli juttu ka linnapoolsest abist, eriti parkimise osas.

„See on väga suur probleem. Olen vaadanud ka erinevaid kommentaariumeid ja ka seal on see välja toodud," rääkis Talu. Ta tõi välja ka ühe naljaka kommentaari, kus üks saarlane kurtis, et kui ta perega Tallinnasse tuleb, siis peab ta nii ja nii palju maksma. Talle vastati, et kui pealinnast Saaremaale minna, siis ei ole see sugugi odavam.

Juttu oli ka kampaaniatest, mida ettevõtjad koos linnaga plaanivad. Jõuluajal peaks vanalinnas olema mitmeid erinevaid projekte.

„Arusaam on olems, et on vaja. Oligi küsimus, et millega edasi jätkame. Ütlesime, et sellega, et inimest tuua linna. Kõikvõimalike üritustega. Peame ise välja pakkuma üritusi. Giidide ja reisifirmadega hakkame koostööd tegema. Ise peame vaatama, kui palju saame hindadega vastu tulla."

Abilinnapea Aivar Riisalu pidi ka üritusele tulema, kuid 15 minutit enne andis teada, et linnapea on keelanud osaleda koosolekutel väljaspool linnavalitsuse hooneid. „Saadame sinna lühikokkuvõtte," ütles Talu.

Loe ja kuula ka siit, millised on ettevõtjate mured ja mõtted.