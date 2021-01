FOTOD | Vanalinna tuiksoon on peaaegu välja surnud. Kas sellele leidub niipea vaktsiini?

Fotograafi fotosilma ette jäid täna erinevad söögi- ja joogikohad, mis annavad vanalinna külastajaile teada, et nende uksed on suletud. Üheks põhjuseks on kuni 17. jaanuarini kehtiv valitsuse poolt seatud piirang, kuid suurem põhjus peitub turistide arvu languses. Õigemini turistide puudumises.

Nii on legendaarne Valli baar suletud kuni 18. jaanuarini, aga mitte kauem. Nemad on suunatud peamiselt kohalikele klientidele. Restoran Pegasuse uksel on aga silt, mis soovib ilusaid pühi ja ütleb, et kohtuda saab uuel aastal. Loodame, et siiski sel aastal. Olde Hansa on teatanud, et nad hoiavad uksi kinni kevadeni, kasutades niru aega remonttööde tegemiseks. Raekoja platsi äär on aga pea täismahus suletud.

Milline oleks vaktsiin nende äride jaoks? Kohalik klient mitte, ikkagi piiride avanemine ja reisijulguse taastumine. Kui palju selleks hetkeks ärisid järgi on, seda näitab esmajoones kevad, kui lumi on sulanud.