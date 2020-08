FOTOD | Vanalinnas müüvad põnevaid maju värvika taustaga ettevõtjad

Rüütli 24 aadressil asuv pilkupüüdev eramu on ligi 250 ruutmeetrit suur. Majas on veinikelder, sviidid, massiivne kamin. Lisaks on selle juures 33,5-ruutmeetrine külalistemaja, kuhu on võimalik 25-ruutmeetrine katusekorrus juurde ehitada. Krundil on veel varjualusega abihoone. Siseõues saab parkida 4 autot. Kõige selle hind on täna 1,6 miljonit eurot.

Kes on aga müüjad? Ei saa ju tegu olla lihtsurelikega. Esmalt selgub, et aastast 2014 kuulub eelpool mainitu firmale Rüütli Invest OÜ, mis aga käesoleva aasta 12. mail on äriregistrist kustutatud. Võib jääda mulje, et kustutati nii, et unustati vanalinna maja selle külge. Pole firmat, pole krunti. Nii see siiski ei ole (loe loo lõpust). Rüütli Invest on viimastel aastatel olnud 0 käibega ning kahjum on nii 2016, 2017 kui 2018. aastal jääinud 50 000 ja 60 000 euro vahele.

Edasi uurides jõuame selleni, et Rüütli Invest on kuulunud kuni viimase ajani firmale Cap Ferrat OÜ. Ettevõte on aktiivselt tegutsev ning sel on olnud viimastel aastatel veidi alla 15 000-eurosed käibed. Kahjum ulatus 2018. aastal 108 000 euroni. Varem on see olnud kordades väiksem.

Huvitav seltskond

Kuni juuli alguseni koosnes selle ettevõtte lõplike kasusaajate ring huvitava taustaga inimestest. Nimed Tatjana Levitskaja, Andrei Žukov ja Sergei Elošvili ütlevad Eesti ärimaailma tundvatele inimestele nii mõndagi. Alates 6. juulist on Levitskaja ettevõttest siiski lahkunud. Jäänud on Žukov ja Elošvili. Tegemist on Tallinna Äripanga juhatuse liikmetega. Pank on muide üks vanimaid tegutsevaid kommertspanku Eestis. Tegu on aga pidevalt nö riskantseks pangaks peetava finantsasutusega - 2019. aastal kirjutati meedias, et tegu on suure rahapesuriskiga pangaga.

Žukov on olnud Eesti majanduselus tegev juba 90ndatel. Ta on olnud piimandusärimees, omades näiteks ligi kolmandikku Aravete Agrost. Urmas Sõõrumaa ostis mehelt aastaid tagasi turvafirma Alfastar. Lennunduseski on mees tegev olnud, seda ettevõtte Panaviatic kaudu. Viimases Äripäeva Rikaste TOPis oli Žukov 262. kohal 14,7 miljoni euroga. Aasta varem oli tema vara väärtus 12,9 miljonit eurot.