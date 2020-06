FOTOD | Varas viis öö varjus maasikaistandusest üle 60 taime. Omanik: see on lolluse ülejärgmine tase

Aaviku talu omanik Elar Kuusemaa hindas varalise kahju umbes 50 eurole. "Viidi umbes 60 maasikataime ja lõhuti peenrakile, aga asi pole koguses, vaid lihtsalt... Kuidas seda tehti," rääkis ta. Peenrakile all on ka kastmissüsteem, kuigi seda pole veel tööle pandud, siis peremehe visuaalsel hinnangul jäi see terveks.

"Algul mõtlesin, et tegu oli mõne loomaga, aga lähemalt oli näha, et taimi oli labidaga välja kaevatud," rääkis Kuusemaa. Varas viis taimed istanduse uutelt peenardelt, mis on sõiduteele näha. "Tee pealt näha, mis meil kasvab. Ilmselt autost asututi 20 sammu ja võetigi taimed kaasa. Harukordne juhus," nentis Kuusemaa.

Vargad lõhkusid taimi viies peenrakile. Aaviku talu

"See on rumaluse ülejärgmine tase," arvas Kuusemaa teost. "Taimed ei maksa nii palju, marjad ka mitte, aga ikka käiakse neid ka varastamas," lisas ta. Talu peremees postitas vargusest ühismeediasse, mis on tänaseks pälvinud omajagu tähelepanu. "Postituse eesmärk polnud mingi kurtmine, et nüüd on kõik halvasti. Tahtsin vaid näidata, kuidas öised külalised käivad," rääkis ta. Kuna maasikad on kohe valmis, plaanib Kuusemaa ümbritseda peenrad aiaga ja lisada istandusse valvekaamerad. "Kindlasti on öiseid käijaid veel," viitas ta just neile, kes marju näppamas käivad.

Kuusemaa küll politseisse avaldust ei teinud, kuid teavitas neid juhtunust siiski. "Oleme kinnitamata andmetel Läänemaa suurim maasikaistandus, seega ei saa öelda, kas sarnaseid vargusi veel on toimunud. Küll aga läks mingi aeg tagasi ühel inimesel kümmekond meetrit elupuuhekki kaduma," meenus talle.



Ühismeedias populaarses postituses sedastab peremees, et põllul käinud külalist võib kirjeldada kui lihtsat kahejalgset: "Ilmselt on õppinud ka natukene primitiivseid tööriistu kasutama, sest mingil määral on kasutusel olnud labidas. Võib-olla oli sellega siiski natukene keeruline, kuna ka toores jõud ja lasteaia tasemel rebimistehnika on kunagi kauges minevikuks selgeks saadud."

Vargad lõhkusid taimi viies peenrakile. Aaviku talu