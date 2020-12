FOTOD | Värsked piirangud lõid Narva-Jõesuu hotellides tuled surnuks, parklad tühjaks

Alles nädal tagasi teatas samuti galeriis nähtuva Meresuu Spa omanik Igor Baranov Ärilehele, et jõuludeks on nende toad täis broneeritud. Baranov ütles RusDelfile, et kui veekeskused suletakse sedasi, nagu kevadel, lähevad kinni ka hotellid.

Nii ka läks ja tookord lubas Baranov, et nad on valmis maksma klientidele tagasi broneeringutasu. „Töötame iga külalisega individuaalselt. Kui meie külaline tahtis puhata, aga me ei saa seda korraldada, siis me loomulikult tagastame raha.”

Mis plaanid olid Meresuu Spa omanikul veel nädalapäevad tagasi, loe siit.

