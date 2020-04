FOTOD | Vene lennukompanii tõi oma lennukid Tallinnasse hooldusesse

Magnetic MRO tegevjuht Risto Mäeots kinnitas, et Red Wingsi kuus lennukit tulid siia hoolduse tõttu. "Tallinnasse jäi viis Airbus 321 lennukit, kuues lennuk, A320 võttis kõik meeskonnaliikmed peale ja naasis oma kodumaale." Mäeotsa sõnul on varasemalt kasutatud ka eralennukeid, et neile hooldusesse toodud lennukite meeskonnaliikmeid koju tagasi viia. Red Wings otsustas aga meeskondi lennutada enda masinaga.

