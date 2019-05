FOTOD | Verivärske Holm Bank riputas juba oma kontorile logo

Perepanga kontorihoonel Haapsalus Posti 30 on juba tekkinud panga logo. Ehkki pank asub peatänava ääres käidaval kohal, on vaja ekstrapingutust, et hoonetesopist avastada kõrgel hoone seinal panga logo Holm. Kui pilk sinna ei lange, võib midagi märkamata mööda jalutada.

Hoonet varjutab tänavale lähemal olev Maxima pood ja teisel pool Benu apteek. Holm Bank asub Haapsalu trükikoja endises hoones, kus on ka panga suuromanikule Arne Veskele kuuluva ajalehe Lääne Elu toimetus.

Pank kasvas välja järelmaksupakkujast Liisi.