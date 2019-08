FOTOD | Viimased ettevalmistused enne Euroopa suurima jalatsikaupmehe poe avamist Eestis

Ärileht käis eile pärastlõunal uudistamas, kuidas enne poe avamist tehti veel viimaseid kiireid ettevalmistusi. Jalatsid ootasid juba riiulitel ostjaid. Üles pandi ka hiiglasliku kaamerat.

Leedust kohale tulnud turundusinimene ütles eile, et tahaks juba kohe poe avada, kuna inimesed kiikavad sisse ja tahaks juba ostma tulla. Esimesel neljal päeval kehtib kogu kaubale 20 protsendine allahindlus.

Nautica keskuses avatav pood ei jää Eestis ainsaks. Juba on paigas, et 19. oktoobril avatakse järgmine pood Kristiine kaubanduskeskuses.

Leedus on Deichmann juba sealse turu vallutanud, Lätis on avatud esimene pood ja nüüd on järg Eesti käes.

Eestis ega Lätis pole veel Deichmannile internetipoodi, kuid Leedus on see olemas.