FOTOD | Viimast korda toimunud populaarne saiakohvik tõi Põhjala tehasesse hulga inimesi. Selgi korral lookles järjekord ukseni välja

Seekordse saiakohviku hõikasid Karjase saia noored pagarid sotsiaalmeedias välja detsembri keskpaigas. Juba siis andsid nad teada, et sellega lõpeb nende esimene peatükk Põhjala tehases.

„Pärast pühasid saab meile juba külla tulla kõrvalmajja Sepikoja hoonesse, kus saame teid juba pea igapäevaselt vastu võtta!” teatasid nad siis. Ise avaldasid nad lootust, et see võiks juba toimuda millalgi jaanuari alguses.

Täna toimunud viimane saiakohvik oli järjekorras viieteistkümnes. Nagu sel puhul traditsiooniks on saanud, on huvi kohviku vastu suur, selgi korral oli kella 12 ajal, kui kohvik uksed avas, oma 30-40 inimest järjekorras, mis lookles ukseni välja.

Kella 15-ni lahti olnud kohviku menüüs olid nii jõuluhõngulised tooted kui ka varasemalt tuttavad saiad. Valminud oli ka hulga Itaalia köögiklassikasse kuuluvaid panettone kooke. Ka sai osta juuretisest tehtud saia ning leiba.

Lisaks jooksvale järjekorrale said need õnnelikud, kes olid varasemalt tellimuse esitanud, oma saiakarbi ilma järjekorras seismata kätte. Nii mõnedki ei mallanud sellega koju minna, vaid võtsid seal samas istet ja asusid maiustama.

Karjase saia eestvedaja on 26-aastane Kenneth Karjane, kes on kolm aastat kokana töötanud. Ta ise tunnistas sügise alguses saatele „Ringvaade”, et on igakord hämmingus, kui populaarne nende saiakohvik on. Kuna kõigil meeskonna liikmetel on köögis töötamise taust, kasutavad nad saiade valmistamisel kvaliteetset toorainet.